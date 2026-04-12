Иран на переговорах с США отверг требование об отказе от обогащения урана
Другие страны
- 12 апреля, 2026
- 20:52
Иран в ходе переговоров с США в Исламабаде отклонил требование Вашингтона о прекращении обогащения урана и ликвидации соответствующей промышленной инфраструктуры.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что Тегеран также не согласился полностью открыть для судоходства Ормузский пролив и прекратить финансовую поддержку ХАМАС, "Хезболлах" и йеменского движения "Ансар Аллах".
Напомним, 11 апреля между делегациями Ирана и США в Исламабаде прошли несколько раундов переговоров. Иранскую сторону возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс.
По итогам встречи стороны не смогли достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта.
