    17 mart, 2026
    16:21
    Avropa Komissiyası Moldovaya təxminən 190 milyon avro ayırıb

    Avropa Komissiyası islahatların və iqtisadi artımın dəstəklənməsi proqramı çərçivəsində Moldovaya 189 milyon avro ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının məlumatında bildirilib.

    Vəsaitlər Moldovanın Avropaya inteqrasiya üzrə 24 islahatı həyata keçirməsindən sonra ayrılıb.

    Ayrılmış ümumi məbləğdən 173 milyon avro birbaşa dövlət büdcəsinə daxil olacaq, daha 16 milyon avro isə Qonşuluq İnvestisiya Platforması vasitəsilə layihələrə yönəldiləcək. Bu tranş nəzərə alınmaqla Avropa Komissiyasının 2025-ci ildə Moldovaya göstərdiyi yardımın ümumi həcmi artıq 289 milyon avroya çatıb.

    "Moldova yenidən Avropa İttifaqı (Aİ) qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirib. Həyata keçirilən islahatlar real faydalar gətirir. Bizim vəsaitlərimiz birbaşa Moldova vətəndaşlarını dəstəkləyəcək və ölkənin Aİ-yə doğru yolunu davam etdirməsinə töhfə verəcək", - Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos deyib.

    Qeyd olunub ki, Moldova tərəfindən həyata keçirilən əsas islahatlar kibertəhlükəsizliyin və fövqəladə hallara reaksiya sistemlərinin gücləndirilməsinə, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılmasının inkişafına, büdcə şəffaflığının artırılmasına, məhkəmə sisteminin gücləndirilməsinə və s. yönəldilib.

    Еврокомиссия выделила Молдове около 190 млн евро в рамках поддержки евроинтеграции
    European Commission allocates nearly 190M euros to Moldova

    Son xəbərlər

    16:49

    İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    16:46

    AYNA: Bakının Tbilisi prospektində "cib" tipli zolaqlar salınacaq

    İnfrastruktur
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ruy Jorje böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib"

    Futbol
    16:41

    Azərbaycan daha bir ölkədən elektromobil tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:39

    Paşinyan bir ay tamam olmamış Təhlükəsizlik Şurasının beşinci iclasını çağırıb

    Region
    16:34

    "Mingəçevir" Orxan Sadıqlı ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    16:28

    Ceyhun Bayramov və Sikorski Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    İKT
    16:22

    Azərbaycan Kuboku: Yarımfinalın cavab oyunlarının vaxtı bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti