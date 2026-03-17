Еврокомиссия выделила Молдове около 190 млн евро в рамках поддержки евроинтеграции

Еврокомиссия выделила Молдове 189 млн евро в рамках программы поддержки реформ и экономического роста.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Средства были выделены после реализации Молдовой 24 реформ по евроинтеграции.

Из общей выделенной суммы 173 млн евро поступят напрямую в госбюджет, еще 16 млн евро направят на проекты через Инвестиционную платформу соседства. С учетом этого транша общий объем помощи ЕК, предоставленной Молдове в 2025 году, достиг уже 289 млн евро.

"Молдова вновь выполнила свои обязательства перед ЕС. Проведенные реформы приносят реальные выгоды - от сокращения бюрократии до улучшения онлайн-сервисов и более чистой окружающей среды. Наши средства напрямую поддержат граждан Молдовы и помогут стране продолжить свой путь в ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Отмечается, что ключевые реформы, реализованные Молдовой, были направлены на снижение административной нагрузки на бизнес, укрепление кибербезопасности и систем реагирования на чрезвычайные ситуации, развитие цифровизации госуслуг, повышение прозрачности бюджета, а также усиление борьбы с мошенничеством, возвратом активов и судебной системы.