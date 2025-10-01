İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Argentinada üç qızın qətlini sifariş edən şəxs Peruda həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 06:13
    Argentinada üç qızın qətlini sifariş edən şəxs Peruda həbs edilib

    Peru polisi geniş müzakirələrə səbəb olan 3 gənc qadının vəhşicəsinə öldürülməsini təşkil etməkdə şübhəli bilinərək Argentinada axtarışda olan Toni Valverde Viktoryanonu həbs edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə TN telekanalı məlumat yayıb.

    Argentinalı müstəntiqlər hesab edirlər ki, narkotik ticarəti ilə məşğul olan dəstənin lideri hesab edilən Valverde qadınların qətlini sifariş edib. Onun şəriki də Peruda həbs edilib.

    İyirmi yaşlı Morena Verdi, Brenda del kastillo və 15 yaşlı Lara Qutierres sentyabrın 19-da yoxa çıxıblar. Beş gün sonra onların cəsədləri paytaxtın Florensio Varela ətrafında tapılıb. Məhkəmə-tibb ekspertləri qızların ölməzdən əvvəl işgəncəyə məruz qaldığını müəyyən ediblər.

    Peru Argentina
    СМИ: В Перу задержан предполагаемый заказчик убийства трех девушек в Аргентине

    Son xəbərlər

    06:13

    Argentinada üç qızın qətlini sifariş edən şəxs Peruda həbs edilib

    Digər ölkələr
    05:42

    Almaniyada məcburi hərbi xidmətin bərpası gündəmə gətirilib

    Digər ölkələr
    05:11

    ABŞ hökuməti fəaliyyətini qismən dayandıra bilər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    04:56

    Estoniya Rusiya sərhədi yaxınlığında tərk edilmiş avtomobilləri satmağa başlayacaq

    Digər
    04:37

    Filippində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    04:21

    Rusiyada son 10 ildə 1,5 milyondan çox fiziki şəxs bankrot olub

    Region
    03:50

    OPEC+ nazirlərinin monitorinq komitəsi neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

    Energetika
    03:16

    Norveç üzərində yenidən naməlum PUA-lar müşahidə edilib

    Digər ölkələr
    02:47

    Macarıstan hava məkanına daxil olan PUA-ları vuracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti