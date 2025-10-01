Argentinada üç qızın qətlini sifariş edən şəxs Peruda həbs edilib
- 01 oktyabr, 2025
- 06:13
Peru polisi geniş müzakirələrə səbəb olan 3 gənc qadının vəhşicəsinə öldürülməsini təşkil etməkdə şübhəli bilinərək Argentinada axtarışda olan Toni Valverde Viktoryanonu həbs edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə TN telekanalı məlumat yayıb.
Argentinalı müstəntiqlər hesab edirlər ki, narkotik ticarəti ilə məşğul olan dəstənin lideri hesab edilən Valverde qadınların qətlini sifariş edib. Onun şəriki də Peruda həbs edilib.
İyirmi yaşlı Morena Verdi, Brenda del kastillo və 15 yaşlı Lara Qutierres sentyabrın 19-da yoxa çıxıblar. Beş gün sonra onların cəsədləri paytaxtın Florensio Varela ətrafında tapılıb. Məhkəmə-tibb ekspertləri qızların ölməzdən əvvəl işgəncəyə məruz qaldığını müəyyən ediblər.
