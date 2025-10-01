СМИ: В Перу задержан предполагаемый заказчик убийства трех девушек в Аргентине

Перуанская полиция задержала Тони Вальверде Викториано, разыскиваемого Аргентиной по подозрению в организации жестокого убийства трех девушек, вызвавшего широкий резонанс.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

Аргентинское следствие полагает, что именно Вальверде, считающийся главарем банды наркоторговцев, приказал убить девушек. В Перу был также задержан его сообщник.

20-летние Морена Верди, Бренда дель Кастильо и 15-летняя Лара Гутьеррес пропали 19 сентября. Спустя пять дней их тела были найдены в столичном пригороде Флоренсио Варела. Судмедэксперты установили, что перед смертью девушек пытали. Согласно версии властей, их убили наркоторговцы. Как сообщил министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо, пытки и убийство транслировались в закрытой группе соцсети. Предполагаемым мотивом была месть.

27 сентября в Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш с требованием наказать виновных в расправе. Манифестации также прошли в других городах Аргентины.