İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Aİ Rusiyanın Kiyevə ballsitik raketlə zərbəsini Avropa və ABŞ üçün xəbərdarlıq adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 15:18
    Aİ Rusiyanın Kiyevə ballsitik raketlə zərbəsini Avropa və ABŞ üçün xəbərdarlıq adlandırıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynaya zərbələr endirmək üçün "Oreşnik" ballistik raketindən istifadəsi münaqişənin eskalasiyasıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas özünün "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Rusiyanın "Oreşnik" raketindən istifadəsi Ukraynaya qarşı açıq eskalasiya, Avropa və ABŞ üçün xəbərdarlıqdır", - o qeyd edib.

    K.Kallas vurğulayıb ki, Ukraynanı daha çox hava hücumundan müdafiə (HHM) vasitələri ilə təmin etmək və Rusiyaya qarşı sanksiya rejimini sərtləşdirmək lazımdır: "Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri öz HHM vasitələri ehtiyatlarına daha dərindən diqqət yetirməli və onları indi Ukraynaya çatdırmalıdır. Biz həmçinin daha sərt sanksiyalar da daxil olmaqla, bu müharibənin Moskva üçün maliyyətini daha da artırmalıyıq".

    Rusiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi Kaya Kallas
    Кая Каллас: Российский удар "Орешником" по Украине - эскалация конфликта

    Son xəbərlər

    15:41

    Son iki gündə Türkiyədə fırtına səbəbindən beş nəfər ölüb

    Region
    15:41

    Natiq Məmmədli: Onlayn mediada Azərbaycan dili ilə bağlı problemlər var

    Media
    15:32

    Vüsalə Mahirqızı: Əsas işimiz Azərbaycan dili ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin təşkilidir

    Media
    15:31

    Azərbaycan piyadaların təhlükəsizliyi üzrə yeni dövlət standartı qəbul edəcək

    Biznes
    15:30

    Türkiyə və Suriya XİN başçıları Hələbdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    15:28
    Foto

    QHT-lər və alimlər Azərbaycan dilinin təmizliyi mövzusunda müzakirə aparıblar

    Daxili siyasət
    15:26
    Foto

    "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turnirində ikinci günün mükafatçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    15:22

    Mətbuat Şurası Dil Komissiyasının tərkibi yenidən formalaşdırılıb

    Media
    15:20

    Azərbaycan klubu təcrübəli futbolçusu ilə vidalaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti