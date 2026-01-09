Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Кая Каллас: Российский удар "Орешником" по Украине - эскалация конфликта

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 14:59
    Кая Каллас: Российский удар Орешником по Украине - эскалация конфликта

    Использование ВС РФ баллистической ракеты "Орешник" для ударов по Украине является эскалацией конфликта.

    Как передает Report, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети "Х".

    "Использование Россией ракеты "Орешник" - это явная эскалация против Украины и предупреждение для Европы и США", - отметила она.

    Каллас также подчеркнула о необходимости предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны (ПВО) и ужесточения санкционного режима по отношению к России.

    "Страны ЕС должны глубже копнуть в свои запасы средств ПВО и доставить [Украине - ред.] их сейчас. Мы также должны еще больше повысить стоимость этой войны для Москвы, в том числе путем более жестких санкций", - подчеркнула она.

    Отметим, что за последние сутки ВС РФ нанесли массированный удар по столице Украины Киеву, применив 242 дрона, 13 баллистических ракет, одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты. В результате удара было повреждено как минимум 20 жилых домов, а также посольство Катара в Украине. Кроме того, в результате атак погибло 4 человека, еще 25 получили ранения.

    Кая Каллас Россия Украина российско-украинская война "Орешник" санкции
    Aİ Rusiyanın Kiyevə ballsitik raketlə zərbəsini Avropa və ABŞ üçün xəbərdarlıq adlandırıb

    Последние новости

    15:42

    Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

    Другие страны
    15:30

    Ровшан Тагиев: За год число ДТП в стране сократилось на 12%

    Происшествия
    15:29

    Фуад Мамедов: Чистота азербайджанского языка — ответственность всего общества

    Внутренняя политика
    15:24

    AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку

    Инфраструктура
    15:21

    В Баку началось строительство новых автомобильных и пешеходных тоннелей

    Инфраструктура
    15:19
    Фото

    Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

    Энергетика
    15:19

    В Азербайджане арестован подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

    Происшествия
    15:16

    В грантовых конкурсах для НПО сделают акцент на чистоте азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    15:10

    В Кыргызстане задержаны семь человек по подозрению в торговле наркотиками

    В регионе
    Лента новостей