Кая Каллас: Российский удар "Орешником" по Украине - эскалация конфликта

Использование ВС РФ баллистической ракеты "Орешник" для ударов по Украине является эскалацией конфликта.

Как передает Report, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети "Х".

"Использование Россией ракеты "Орешник" - это явная эскалация против Украины и предупреждение для Европы и США", - отметила она.

Каллас также подчеркнула о необходимости предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны (ПВО) и ужесточения санкционного режима по отношению к России.

"Страны ЕС должны глубже копнуть в свои запасы средств ПВО и доставить [Украине - ред.] их сейчас. Мы также должны еще больше повысить стоимость этой войны для Москвы, в том числе путем более жестких санкций", - подчеркнула она.

Отметим, что за последние сутки ВС РФ нанесли массированный удар по столице Украины Киеву, применив 242 дрона, 13 баллистических ракет, одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты. В результате удара было повреждено как минимум 20 жилых домов, а также посольство Катара в Украине. Кроме того, в результате атак погибло 4 человека, еще 25 получили ранения.