Посольство Катара получило повреждения в результате ударов ВС РФ по Киеву

В результате атак ВС РФ по столице Украины Киеву повреждено посольство Катара.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

"Помимо гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание посольства Катара - государства, которое многое делает для освобождения военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в российских тюрьмах", - написал украинский лидер.

Он отметил, что Россия в ходе ночной атаки по Украине применила 242 дрона, 13 баллистических ракет, одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты. Удары наносились по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что в Киеве и Киевской области в результате атак повреждения получили как минимум 20 жилых домов.

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших только в столице. Атака произошла именно тогда, когда наступает существенное похолодание. Это удар по обычной жизни обычных людей. Сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электроэнергии людям", - отметил президент.