    Ağ Ev yalan xəbərləri ifşa olunan KİV-lər üçün "rüsvayçılıq zalı" açıb

    • 29 noyabr, 2025
    • 07:18
    Ağ Ev yalan xəbərləri ifşa olunan KİV-lər üçün rüsvayçılıq zalı açıb

    Ağ Ev "yalan xəbərlərin yayılmasında ifşa olunan" KİV-lərin adlarının göstərildiyi virtual "rüsvayçılıq zalı"nı açıb.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq səhifə ABŞ administrasiyasının rəsmi saytında yerləşdirilib.

    Bu "zal"da CNN, MSNBC və "CBS News" telekanalları, həmçinin "The Washington Post" qəzeti qeyd olunub. Bundan əlavə, "həftənin media cinayətkarı" bölməsində "CBS News", "Boston Globe" və Britaniyanın "The Independent" nəşri göstərilib.

    "Sözügedən KİV-lər ABŞ Prezidenti Trampın Konqres üzvlərini üsyana təhrikə görə məsuliyyətə cəlb etmək çağırışını təhrif edərək, onun guya onların "edam"ına çağırdığını iddia ediblər", – səhifədə qeyd olunub.

    Ağ Ev rüsvayçılıq zalı yalan xəbər
    Белый дом открыл "зал позора" СМИ, уличенных в публикации ложных новостей

