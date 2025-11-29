Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Белый дом открыл "зал позора" СМИ, уличенных в публикации ложных новостей

    Белый дом открыл виртуальный "зал позора", где перечислены "уличенные в распространении фейков" СМИ.

    Как передает Report, соответствующая страница появилась на официальном сайте американской администрации.

    В данном "зале" указаны телеканалы CNN, MSNBC и CBS News и газета The Washington Post. Также имеется раздел "медиапреступник недели", где отмечены CBS News, Boston Globe и британское издание The Independent.

    "Данные СМИ исказили призыв президента [США Дональда] Трампа привлечь членов Конгресса к ответственности за подстрекательство к мятежу, заявив, что он призывал к их "казни", - указано на странице.

    Ağ Ev yalan xəbərləri ifşa olunan KİV-lər üçün "rüsvayçılıq zalı" açıb
