Белый дом открыл "зал позора" СМИ, уличенных в публикации ложных новостей

Белый дом открыл виртуальный "зал позора", где перечислены "уличенные в распространении фейков" СМИ.

Как передает Report, соответствующая страница появилась на официальном сайте американской администрации.

В данном "зале" указаны телеканалы CNN, MSNBC и CBS News и газета The Washington Post. Также имеется раздел "медиапреступник недели", где отмечены CBS News, Boston Globe и британское издание The Independent.

"Данные СМИ исказили призыв президента [США Дональда] Трампа привлечь членов Конгресса к ответственности за подстрекательство к мятежу, заявив, что он призывал к их "казни", - указано на странице.