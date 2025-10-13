ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil
- 13 oktyabr, 2025
- 16:02
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynada münaqişənin tez həllinə ümidvar olduğunu bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o bunu İsrail parlamentində (Knesset) çıxışı zamanı bildirib.
"Mən bu dəhşətli müharibəni nəzarətə götürdüm və düşündüm ki, hər şey asan həll olunacaq. Fikirləşirdim ki, bu, İsrail və bir çox digər ölkələrlə uğurla etdiyimiz işlərdən daha asandır", - D.Tramp qeyd edib.
