İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:02
    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynada münaqişənin tez həllinə ümidvar olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu İsrail parlamentində (Knesset) çıxışı zamanı bildirib.

    "Mən bu dəhşətli müharibəni nəzarətə götürdüm və düşündüm ki, hər şey asan həll olunacaq. Fikirləşirdim ki, bu, İsrail və bir çox digər ölkələrlə uğurla etdiyimiz işlərdən daha asandır", - D.Tramp qeyd edib.

    ABŞ Donald Tramp Knesset İsrail
    Трамп заявил, что решить конфликт в Украине не так просто, как казалось
    Trump says resolving conflict in Ukraine not as simple as it seemed

    Son xəbərlər

    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Digər
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    16:04

    Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib

    ASK
    16:02

    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil

    Digər ölkələr
    16:01

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geoloji qiymətləndirmə işləri həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti