    Трамп заявил, что решить конфликт в Украине не так просто, как казалось

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 15:31
    Трамп заявил, что решить конфликт в Украине не так просто, как казалось

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеялся на быстрое решение конфликта в Украине.

    Как передает Report, об этом он заявил выступая в парламенте Израиля (Кнессете).

    "Я взял под контроль эту ужасную войну, которая бушевала, и я думал, что все легко разрешится. Я думал, что это гораздо проще, чем делать то, что мы только что очень успешно сделали с Израилем и многими другими странами", - сказал Трамп.

    США Дональд Трамп Израиль российско-украинская война
    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil
    Trump says resolving conflict in Ukraine not as simple as it seemed

