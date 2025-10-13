Трамп заявил, что решить конфликт в Украине не так просто, как казалось
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 15:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеялся на быстрое решение конфликта в Украине.
Как передает Report, об этом он заявил выступая в парламенте Израиля (Кнессете).
"Я взял под контроль эту ужасную войну, которая бушевала, и я думал, что все легко разрешится. Я думал, что это гораздо проще, чем делать то, что мы только что очень успешно сделали с Израилем и многими другими странами", - сказал Трамп.
