ABŞ paytaxtında Trampın impiçmenti tələbi ilə mitinq keçirilir
- 20 noyabr, 2025
- 07:07
Vaşinqtonda minlərlə amerikalının prezident Donald Trampın impiçmenti və istefasını tələb etdiyi "Rejimi aradan qaldırın" adlı genişmiqyaslı etirazları başlayıb.
"Report"un "Axios"a istinadən verdiyi xəbərə görə, Vaşinqtonda nümayişlər ölkə daxilində geniş etiraz hərəkətləri fonunda keçirilir.
Belə ki, təkcə keçən ay 7 milyondan çox amerikalı hökumətin tarixən uzun sürən bağlanmasından sonra "Krallar yoxdur" yürüşlərində iştirak edib.
Yeni etiraz aksiyasının təşkilatçıları qeyd edirlər ki, paytaxtda keçirilən nümayişlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
