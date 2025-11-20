İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ABŞ paytaxtında Trampın impiçmenti tələbi ilə mitinq keçirilir

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 07:07
    ABŞ paytaxtında Trampın impiçmenti tələbi ilə mitinq keçirilir

    Vaşinqtonda minlərlə amerikalının prezident Donald Trampın impiçmenti və istefasını tələb etdiyi "Rejimi aradan qaldırın" adlı genişmiqyaslı etirazları başlayıb.

    "Report"un "Axios"a istinadən verdiyi xəbərə görə, Vaşinqtonda nümayişlər ölkə daxilində geniş etiraz hərəkətləri fonunda keçirilir.

    Belə ki, təkcə keçən ay 7 milyondan çox amerikalı hökumətin tarixən uzun sürən bağlanmasından sonra "Krallar yoxdur" yürüşlərində iştirak edib.

    Yeni etiraz aksiyasının təşkilatçıları qeyd edirlər ki, paytaxtda keçirilən nümayişlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

