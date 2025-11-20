СМИ: В столице США прошла акция с призывами к импичменту Дональда Трампа

В Вашингтоне стартовали масштабные протесты под названием "Устранение режима", во время которых тысячи американцев требуют импичмента и отстранения президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на Ахіоѕ, событие стало очередным проявлением общественного недовольства в год, который в США уже назвали рекордным по количеству демонстраций.

Акция в Вашингтоне проходит на фоне масштабных протестных движений по всей стране. Только в прошлом месяце более 7 миллионов американцев приняли участие в маршах "Без королей" после исторически долгого прекращения работы правительства. Организаторы новой акции отмечают, что протест в столице имеет особое значение, ведь "происходит под окнами президента".