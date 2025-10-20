ABŞ-nin vitse-prezidenti sabah İsrailə səfər edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:13
    ABŞ-nin vitse-prezidenti Jey Di Vens sabah İsrailə səfər edəcək.

    "Report"un İsrail KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin hava limanları idarəsinin bu gün yaydığı bəyanatda bildirilib.

    Bəyanatda onun Təl-Əvivdəki Ben-Qurion beynəlxalq hava limanına gəlişinə hazırlıq görüldüyü bildirilir.

    Nə Ağ Ev, nə də baş nazirin ofisi səfərlə bağlı məlumatı təsdiqləməyib.

    Вице-президент США завтра посетит Израиль
    US Vice President Vance to travel to Israel tomorrow

