ABŞ-nin vitse-prezidenti sabah İsrailə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 15:13
ABŞ-nin vitse-prezidenti Jey Di Vens sabah İsrailə səfər edəcək.
"Report"un İsrail KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin hava limanları idarəsinin bu gün yaydığı bəyanatda bildirilib.
Bəyanatda onun Təl-Əvivdəki Ben-Qurion beynəlxalq hava limanına gəlişinə hazırlıq görüldüyü bildirilir.
Nə Ağ Ev, nə də baş nazirin ofisi səfərlə bağlı məlumatı təsdiqləməyib.
