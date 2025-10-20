Вице-президент США завтра посетит Израиль

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Израиль во вторник.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сегодняшнем заявлении управления аэропортов страны.

В заявлении сообщается о подготовке к его прибытию в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Ни Белый дом, ни канцелярия премьер-министра информацию о поездке не подтвердили.