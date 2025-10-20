Вице-президент США завтра посетит Израиль
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 15:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Израиль во вторник.
Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сегодняшнем заявлении управления аэропортов страны.
В заявлении сообщается о подготовке к его прибытию в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Ни Белый дом, ни канцелярия премьер-министра информацию о поездке не подтвердили.
Последние новости
15:22
Хорватский арбитр ФИФА впервые назначен на матч сборной АзербайджанаФутбол
15:20
Сибига: Украина готова развивать альтернативные пути поставок энергоресурсовДругие страны
15:19
Уиткофф: Восстановление Газы может обойтись в $50 млрдДругие страны
15:17
Фото
Военный прокурор встретился со спецназовцамиАрмия
15:12
Ярослав Ковальчук: Азербайджанские компании смогут напрямую участвовать в торгах на Белорусской бирже - ИНТЕРВЬЮБизнес
15:12
Грузия и Израиль подписали меморандум о сотрудничествеВ регионе
15:10
Вице-президент США завтра посетит ИзраильДругие страны
15:09
Фото
Азербайджан представлен на выставке-фестивале "Блеск ковров" в ХивеKультурная политика
15:09