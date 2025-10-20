Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Вице-президент США завтра посетит Израиль

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 15:10
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Израиль во вторник.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сегодняшнем заявлении управления аэропортов страны.

    В заявлении сообщается о подготовке к его прибытию в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Ни Белый дом, ни канцелярия премьер-министра информацию о поездке не подтвердили.

    Израиль Джей Ди Вэнс визит США
    ABŞ-nin vitse-prezidenti sabah İsrailə səfər edəcək

