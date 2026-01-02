Эрдоган и Трамп проведут телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 5 января телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер в ходе беседы с журналистами.

Он отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться российско-украинская война и палестинский вопрос.

По его словам, продолжаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в связи с российско-украинской войной.