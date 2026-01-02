Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Эрдоган и Трамп проведут телефонный разговор

    В регионе
    • 02 января, 2026
    • 16:08
    Эрдоган и Трамп проведут телефонный разговор

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 5 января телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер в ходе беседы с журналистами.

    Он отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться российско-украинская война и палестинский вопрос.

    По его словам, продолжаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в связи с российско-украинской войной.

    Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп телефонный разговор российско-украинская война
    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olacaq

    Последние новости

    16:52

    МВД: В праздничные дни наблюдается рост случаев кибермошенничества

    Происшествия
    16:50

    Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

    Другие страны
    16:42

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Латвии

    Внешняя политика
    16:41

    В Кении произошло обрушение строящейся многоэтажки, под завалами остались люди

    Другие страны
    16:36

    "Нефтчи" на сборе в ОАЭ сыграет с командами из Египта, Казахстана и Китая

    Футбол
    16:30

    В Сеуле в результате ДТП пострадало около 10 человек, есть погибший

    Другие страны
    16:22

    Азербайджан увеличил производство пропилена на 10%

    Промышленность
    16:16

    Поддерживаемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по силам ЮПС в Йемене

    Другие страны
    16:12

    В Казахстане разрешили водителям самостоятельно выбирать номера для автомобилей

    Другие страны
    Лента новостей