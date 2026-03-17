Зеленский: На Ближнем Востоке находится 201 украинский военный эксперт по противодействию дронам
- 17 марта, 2026
- 21:24
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке в страны Ближнего Востока более 200 военных специалистов для помощи в отражении атак беспилотников.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он сообщил в ходе выступления в парламенте Великобритании.
"На данный момент находится 201 украинец в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 готовы к развертыванию. Это военные эксперты, эксперты, которые знают, как защищаться, как помочь от дронов "Шахед". Наши команды уже находятся в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Мы сотрудничаем с несколькими другими странами - соглашения уже заключены", - сказал Зеленский.
