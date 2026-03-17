Зеленский и Стармер подписали Декларацию об углублении оборонного сотрудничества

Украина и Великобритания вышли на новый уровень оборонного сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Лондоне.

"Первая встреча с премьер-министром Киром Стармером в формате стратегического диалога. Мы подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности. Это важный шаг для укрепления нашей защиты", - написал он в телеграм-канале.

По словам украинского лидера, стороны обсудили развитие совместного оборонного производства, усиление противовоздушной обороны Украины дополнительными ракетами, а также эскалацию на Ближнем Востоке.

В свою очередь Стармер подчеркнул, что конфликт в регионе усилил потребность в оперативных военных инновациях, которые имеют ключевое значение для национальной и экономической безопасности Великобритании.

"Сегодня мы договорились о новом оборонном партнерстве между Украиной и Великобританией, которое усилит способность Украины защищаться от жестоких атак России и обеспечит готовность Великобритании и наших союзников к противостоянию будущим угрозам", - написал Стармер в соцсети Х.