В Агдаме состоялся праздничный концерт

В городе Агдам был организован концерт по случаю Илахыр чершенбе (последнего вторника перед Новрузом).

Как сообщает карабахское бюро агентства Report, концертная программа была проведена при организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах при поддержке Карабахского регионального управления культуры.

Во время концерта деятели искусства Агдамского района выступили с музыкальной программой.

В завершение участники мероприятия собрались вокруг праздничного костра.