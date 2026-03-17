Ağdamda bayram konserti təşkil olunub
- 17 mart, 2026
- 20:55
İlaxır çərşənbə münasibətilə Ağdam şəhərində konsert təşkil olunub.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, konsert proqramı Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı, Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsinin dəstəyi ilə keçirilib.
Rayonun incəsənət nümayəndələri rəngarəng musiqi nömrələri ilə çıxış ediblər.
Sonda tədbir iştirakçıları bayram tonqalı ətrafında toplaşıblar.
