Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Состоится международный турнир "Кубок Баку", посвященный памяти Анатолия Банишевского

    Состоится международный турнир Кубок Баку, посвященный памяти Анатолия Банишевского

    При совместной организации "Нефтчи" и российского клуба "Динамо" (Москва) состоится международный турнир "Кубок Баку", посвященный памяти легендарного нападающего азербайджанского футбола Анатолия Банишевского.

    Как сообщает Report, турнир среди футболистов 2015 года рождения и младше пройдет с 19 по 21 марта в футбольном центре Palms Sports.

    В группе B "Нефтчи" сыграет с "Динамо" (Воронеж, Россия), "Гезтепе" (Турция) и "Карабахом". В группе A выступят "Динамо" (Москва), "Бешикташ" (Турция), "Кайрат" (Казахстан) и "Улдуз".

    Согласно календарю игр, "Нефтчи" 19 марта встретится с "Динамо" (Воронеж) и "Карабахом", а 20 марта - с "Гезтепе".

    По регламенту, 20 марта победитель группы A сыграет со второй командой группы B, а победитель группы B - со второй командой группы A. Команды, занявшие 3-е и 4-е места в группах, также проведут матчи по аналогичному принципу.

    В последний день турнира - 21 марта - состоятся матчи за 7-е, 5-е и 3-е места, а также финал. После решающего матча пройдет церемония награждения.

    Отметим, что все игры международного турнира "Кубок Баку" будут транслироваться в прямом эфире на канале "Нефтчи ТВ".

    Кубок Баку Анатолий Банишевский
    Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan "Bakı Kuboku" beynəlxalq turniri keçiriləcək
