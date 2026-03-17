Чехия и Словакия обсудят в Праге возможность экспертизы "Дружбы"

Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек и министр экономики Словакии Дениса Сакова обсудят возможность проведения экспертизы нефтепровода "Дружба".

Как передает Report, об этом сообщило агентство ČTK.

"Предстоит обсуждение обеспечения реверсных поставок нефти из Чехии в Словакию, а также создания экспертной группы для оценки степени повреждения трубопровода на территории Украины", - заявил Гавличек.

Отмечается, что переговоры запланированы на 18 марта в Праге.

Ранее Чехия предложила возглавить европейскую экспертную группу для исследования текущего состояния поврежденного российскими ударам нефтепровода "Дружба". С 27 января российская нефть перестала поступать по трубопроводу в Словакию и Венгрию.