    Чехия и Словакия обсудят в Праге возможность экспертизы "Дружбы"

    • 17 марта, 2026
    • 22:00
    Чехия и Словакия обсудят в Праге возможность экспертизы Дружбы

    Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек и министр экономики Словакии Дениса Сакова обсудят возможность проведения экспертизы нефтепровода "Дружба".

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ČTK.

    "Предстоит обсуждение обеспечения реверсных поставок нефти из Чехии в Словакию, а также создания экспертной группы для оценки степени повреждения трубопровода на территории Украины", - заявил Гавличек.

    Отмечается, что переговоры запланированы на 18 марта в Праге.

    Ранее Чехия предложила возглавить европейскую экспертную группу для исследования текущего состояния поврежденного российскими ударам нефтепровода "Дружба". С 27 января российская нефть перестала поступать по трубопроводу в Словакию и Венгрию.

    Чехия Словакия Встреча в Праге Карел Гавличек Дениса Сакова Нефтепровод Дружба Российско-украинский конфликт
    22:00
