Чехия и Словакия обсудят в Праге возможность экспертизы "Дружбы"
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 22:00
Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек и министр экономики Словакии Дениса Сакова обсудят возможность проведения экспертизы нефтепровода "Дружба".
Как передает Report, об этом сообщило агентство ČTK.
"Предстоит обсуждение обеспечения реверсных поставок нефти из Чехии в Словакию, а также создания экспертной группы для оценки степени повреждения трубопровода на территории Украины", - заявил Гавличек.
Отмечается, что переговоры запланированы на 18 марта в Праге.
Ранее Чехия предложила возглавить европейскую экспертную группу для исследования текущего состояния поврежденного российскими ударам нефтепровода "Дружба". С 27 января российская нефть перестала поступать по трубопроводу в Словакию и Венгрию.
