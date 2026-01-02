Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olacaq
Region
- 02 yanvar, 2026
- 15:52
ABŞ Prezidenti Donald Trampla yanvarın 5-də telefon danışığım olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərə açıqlamasına deyib.
O bildirib ki, danışıqlarda Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Fələstin məsələsi barədə müzakirələr aparılacaq.
Onun sözlərinə görə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Avropa liderləri ilə danışıqları davam edir.
