    МВД: Минувшим днем в Азербайджане обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия

    Происшествия
    • 02 января, 2026
    • 15:52
    МВД: Минувшим днем в Азербайджане обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия

    1 января в Азербайджане обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Согласно информации, сотрудниками полиции в Баку и регионах обнаружены и изъяты 1 автомат, 4 ружья, 5 магазинов и 82 патрона различного калибра.

    МВД огнестрельное оружие Баку регионы
    Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

