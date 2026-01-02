МВД: Минувшим днем в Азербайджане обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия
Происшествия
- 02 января, 2026
- 15:52
1 января в Азербайджане обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно информации, сотрудниками полиции в Баку и регионах обнаружены и изъяты 1 автомат, 4 ружья, 5 магазинов и 82 патрона различного калибра.
