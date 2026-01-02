İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

    Hadisə
    • 02 yanvar, 2026
    • 15:28
    Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

    Azərbaycanda yanvarın 1-də 5 odlu silah aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşları Bakı və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 avtomat silahı, 4 tüfəng, 5 patron darağı və 82 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    odlu silah Daxili İşlər Nazirliyi
    МВД: Минувшим днем в Азербайджане обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия

    Son xəbərlər

    15:59

    Zelenski Budanova Prezident Ofisinə başçılıq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    15:52

    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olacaq

    Region
    15:49

    Azərbaycan propilenin istehsalını 10 % artırıb

    Sənaye
    15:41

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinin həbsi daha 6 ay uzadılıb

    Digər ölkələr
    15:31

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Nizami Gəncəvi Mərkəzinin həmsədrinə başsağlığı veriblər

    Xarici siyasət
    15:28

    Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

    Hadisə
    15:15
    Rəy

    İranda etiraz dalğası - iqtisadi narazılıqdan sosial gərginliyə - ŞƏRH

    Analitika
    15:09
    Foto
    Video

    Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıb

    Ekologiya
    15:06

    "Beşiktaş" iki legioneri ilə yollarını ayırmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti