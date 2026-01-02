Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb
Hadisə
- 02 yanvar, 2026
- 15:28
Azərbaycanda yanvarın 1-də 5 odlu silah aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları Bakı və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 avtomat silahı, 4 tüfəng, 5 patron darağı və 82 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
