    • 02 января, 2026
    • 16:12
    В Казахстане разрешили водителям самостоятельно выбирать номера для автомобилей

    В Казахстане автовладельцы теперь смогут самостоятельно выбирать государственные номерные знаки (ГРНЗ) .

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Казинформ.

    "В целях создания благополучных условий для населения разработаны нормы, предусматривающие свободный выбор ГРНЗ с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, которые вступили в действие с 1 января 2026 года", - отмечает агентство.

    Стоимость ГРНЗ с любым желаемым буквенным и цифровым обозначением составит 10 и 15 месячных расчетных показателей (МРП) (за исключениями номеров повышенного спроса, за выдачу которых предусмотрены отдельные пошлины).

    Месячный расчетный показатель - установленный в Казахстане законодательством коэффициент, используемый для расчета различных сумм: пособий, налогов, штрафов, госпошлин и других платежей; он ежегодно утверждается законом о бюджете и помогает упростить пересчет сотен норм, связанных с инфляцией. Например, с 1 января 2026 года МРП в Казахстане составляет 4 325 тенге ($8,52).

    Казахстан автомобили госномера ГРНЗ МРП
    Qazaxıstanda sürücülərə avtomobil nömrələrini sərbəst seçmək icazəsi verilib

