    Qazaxıstanda sürücülərə avtomobil nömrələrini sərbəst seçmək icazəsi verilib

    • 02 yanvar, 2026
    • 16:29
    Qazaxıstanda sürücülərə avtomobil nömrələrini sərbəst seçmək icazəsi verilib

    Qazaxıstanda avtomobil sahibləri artıq dövlət qeydiyyat nişanlarını sərbəst şəkildə seçə biləcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kazinform" informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    "Əhaliyə əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə istənilən rəqəm və hərf işarələri ilə dövlət qeydiyyat nişanlarının sərbəst seçimini nəzərdə tutan normalar işlənib hazırlanıb, bu da 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib", - agentlik qeyd edib.

    İstənilən hərf və rəqəm işarəsi ilə dövlət qeydiyyat nişanlarının qiyməti 10 və 15 aylıq hesablama göstəricisi təşkil edəcək (yüksək tələbatlı nömrələr istisna olmaqla, onların verilməsi üçün ayrıca rüsumlar nəzərdə tutulub).

    Aylıq hesablama göstəricisi - Qazaxıstanda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş, müxtəlif məbləğlərin hesablanması üçün istifadə olunan əmsal: müavinətlər, vergilər, cərimələr, dövlət rüsumları və digər ödənişlər; o, hər il büdcə haqqında qanunla təsdiqlənir və inflyasiya ilə bağlı yüzlərlə normanın yenidən hesablanmasını sadələşdirməyə kömək edir.

