Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В горных селах Джалилабадского района выпал первый снег

    Экология
    • 02 января, 2026
    • 15:36
    В горных селах Джалилабадского района выпал первый снег

    В горных селах Джалилабадского района выпал первый в этом сезоне снег.

    Как сообщает муганское бюро Report, осадки зафиксированы в селах Мусалы, Лекин, Бадамагаджы, Шатырлы и Буравар.

    Высота снежного покрова в этих селах превысила 10 см, а в более высокогорных районах - 25 см. В настоящее время на территории района наблюдается морозная погода, снегопад продолжается.

    Местные жители отмечают, что в этом году первый снег в районе пошел с опозданием, ведь обычно он выпадает здесь в декабре.

    Джалилабад снег село Мусалы
    Фото
    Видео
    Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıb

    Последние новости

    16:52

    МВД: В праздничные дни наблюдается рост случаев кибермошенничества

    Происшествия
    16:50

    Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

    Другие страны
    16:42

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Латвии

    Внешняя политика
    16:41

    В Кении произошло обрушение строящейся многоэтажки, под завалами остались люди

    Другие страны
    16:36

    "Нефтчи" на сборе в ОАЭ сыграет с командами из Египта, Казахстана и Китая

    Футбол
    16:30

    В Сеуле в результате ДТП пострадало около 10 человек, есть погибший

    Другие страны
    16:22

    Азербайджан увеличил производство пропилена на 10%

    Промышленность
    16:16

    Поддерживаемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по силам ЮПС в Йемене

    Другие страны
    16:12

    В Казахстане разрешили водителям самостоятельно выбирать номера для автомобилей

    Другие страны
    Лента новостей