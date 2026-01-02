В горных селах Джалилабадского района выпал первый снег
Экология
- 02 января, 2026
- 15:36
В горных селах Джалилабадского района выпал первый в этом сезоне снег.
Как сообщает муганское бюро Report, осадки зафиксированы в селах Мусалы, Лекин, Бадамагаджы, Шатырлы и Буравар.
Высота снежного покрова в этих селах превысила 10 см, а в более высокогорных районах - 25 см. В настоящее время на территории района наблюдается морозная погода, снегопад продолжается.
Местные жители отмечают, что в этом году первый снег в районе пошел с опозданием, ведь обычно он выпадает здесь в декабре.
