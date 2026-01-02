Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıb
Ekologiya
- 02 yanvar, 2026
- 15:09
Cəlilabad rayonunun dağlıq kəndlərinə mövsümün ilk qarı yağıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, qar rayonun əsasən dağlıq hissədə yerləşən - Musalı, Ləkin, Badamağacı, Şatırlı və Buravar kəndlərində yağıb.
Bu kəndlərdə qarın hündürlüyü 10 sm-i ötüb. Daha yüksək dağlıq hissələrdə isə qar örtüyünün qalınlığı 25 sm-ə çatıb.
Hazırda bu kəndlərdə şaxtalı hava şəraiti müşahidə olunur və qar yağmaqda davam edir.
Yerli sakinlərin sözlərinə görə, adətən mövsümün ilk qarı rayon ərazisinə dekabr ayı düşüb. Bu il isə ilk qar bir qədər gec yağıb.
Son xəbərlər
15:15
Rəy
İranda etiraz dalğası - iqtisadi narazılıqdan sosial gərginliyə - ŞƏRHAnalitika
15:09
Foto
Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıbEkologiya
15:06
"Beşiktaş" iki legioneri ilə yollarını ayırmaq istəyirFutbol
15:03
Ukraynada Ermənistan və digər ölkələrin vətəndaşları narkotik qaçaqmalçılığına görə həbs olunublarDigər ölkələr
15:02
2025-ci il: Texnoloji tərəqqi və süni intellektin təkamülüİKT
14:51
KİV: Bu il Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesinin irəliyə daşınması hədəflənirXarici siyasət
14:49
İranın ali liderinin müşaviri: Vaşinqtonun etirazlara müdaxilə cəhdlərinin qarşısı alınacaqDigər ölkələr
14:45
Azərbaycan bentonit istehsalını 28 % artırıbSənaye
14:42