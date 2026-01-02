İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıb

    Ekologiya
    • 02 yanvar, 2026
    • 15:09
    Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıb

    Cəlilabad rayonunun dağlıq kəndlərinə mövsümün ilk qarı yağıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, qar rayonun əsasən dağlıq hissədə yerləşən - Musalı, Ləkin, Badamağacı, Şatırlı və Buravar kəndlərində yağıb.

    Bu kəndlərdə qarın hündürlüyü 10 sm-i ötüb. Daha yüksək dağlıq hissələrdə isə qar örtüyünün qalınlığı 25 sm-ə çatıb.

    Hazırda bu kəndlərdə şaxtalı hava şəraiti müşahidə olunur və qar yağmaqda davam edir.

    Yerli sakinlərin sözlərinə görə, adətən mövsümün ilk qarı rayon ərazisinə dekabr ayı düşüb. Bu il isə ilk qar bir qədər gec yağıb.

    Cəlilabad qar

    Son xəbərlər

    15:15
    Rəy

    İranda etiraz dalğası - iqtisadi narazılıqdan sosial gərginliyə - ŞƏRH

    Analitika
    15:09
    Foto

    Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıb

    Ekologiya
    15:06

    "Beşiktaş" iki legioneri ilə yollarını ayırmaq istəyir

    Futbol
    15:03

    Ukraynada Ermənistan və digər ölkələrin vətəndaşları narkotik qaçaqmalçılığına görə həbs olunublar

    Digər ölkələr
    15:02

    2025-ci il: Texnoloji tərəqqi və süni intellektin təkamülü

    İKT
    14:51

    KİV: Bu il Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesinin irəliyə daşınması hədəflənir

    Xarici siyasət
    14:49

    İranın ali liderinin müşaviri: Vaşinqtonun etirazlara müdaxilə cəhdlərinin qarşısı alınacaq

    Digər ölkələr
    14:45

    Azərbaycan bentonit istehsalını 28 % artırıb

    Sənaye
    14:42

    Bakıya sulu qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti