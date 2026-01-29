Ukrayna Belarusla gömrük əməkdaşlığı haqqında sazişə son qoyub
- 29 yanvar, 2026
- 19:04
Ukrayna hökuməti Belarus ilə gömrük əməkdaşlığı haqqında sazişin fəaliyyətinə son qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Nazirlər Kabinetinin saytında dərc edilmiş qərarda bildirilib.
"22 sentyabr 2000-ci il tarixində Ukrayna Nazirlər Kabineti ilə Belarus hökuməti arasında Minsk şəhərində imzalanmış gömrük işlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında sazişin fəaliyyətinə son qoyulsun. Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən olunmuş qaydada Belarus hökumətinə sazişin fəaliyyətinin dayandırılması barədə məlumat versin", - sənəddə yazılıb.
Ukrayna tədricən Rusiya, Belarus və Suriya ilə imzalanmış sazişlərdən də çıxır.
