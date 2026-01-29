İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Ukrayna Belarusla gömrük əməkdaşlığı haqqında sazişə son qoyub

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 19:04
    Ukrayna Belarusla gömrük əməkdaşlığı haqqında sazişə son qoyub

    Ukrayna hökuməti Belarus ilə gömrük əməkdaşlığı haqqında sazişin fəaliyyətinə son qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Nazirlər Kabinetinin saytında dərc edilmiş qərarda bildirilib.

    "22 sentyabr 2000-ci il tarixində Ukrayna Nazirlər Kabineti ilə Belarus hökuməti arasında Minsk şəhərində imzalanmış gömrük işlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında sazişin fəaliyyətinə son qoyulsun. Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən olunmuş qaydada Belarus hökumətinə sazişin fəaliyyətinin dayandırılması barədə məlumat versin", - sənəddə yazılıb.

    Ukrayna tədricən Rusiya, Belarus və Suriya ilə imzalanmış sazişlərdən də çıxır.

    Ukrayna Belarus
    Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti