Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве

Правительство Украины прекратило действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина Украины.

"Прекратить действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, заключенном в г. Минске 22 сентября 2000 года. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Республики Беларусь о прекращении действия соглашения", - говорится в документе.

Украина постепенно выходит из соглашений, которые заключены с Россией, Беларусью и Сирией.