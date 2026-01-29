Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве

    • 29 января, 2026
    • 18:46
    Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве

    Правительство Украины прекратило действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

    Как передает Report, об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина Украины.

    "Прекратить действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, заключенном в г. Минске 22 сентября 2000 года. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Республики Беларусь о прекращении действия соглашения", - говорится в документе.

    Украина постепенно выходит из соглашений, которые заключены с Россией, Беларусью и Сирией.

    Ukrayna Belarusla gömrük əməkdaşlığı haqqında sazişə son qoyub
