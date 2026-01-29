Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве
Другие страны
- 29 января, 2026
- 18:46
Правительство Украины прекратило действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью.
Как передает Report, об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина Украины.
"Прекратить действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, заключенном в г. Минске 22 сентября 2000 года. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Республики Беларусь о прекращении действия соглашения", - говорится в документе.
Украина постепенно выходит из соглашений, которые заключены с Россией, Беларусью и Сирией.
Последние новости
19:43
Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициируют миссию по ГрузииВ регионе
19:33
Мирзиёев пригласил Эрдогана посетить с визитом Узбекистан - ОБНОВЛЕНОВ регионе
19:21
В Стамбуле перевернулся автобус с заключенными, пострадали почти 20 человекВ регионе
19:16
Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность межрелигиозному диалогуВнешняя политика
19:06
ЕС признал КСИР террористической организациейДругие страны
19:02
ЕС ограничивает поставки в Иран компонентов для беспилотников и ракет - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:55
Германия требует конфискации имущества бывшего главы Центробанка Ливана на €35 млнДругие страны
18:46
Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничествеДругие страны
18:41