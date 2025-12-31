Mbappe zədə səbəbindən İspaniya Superkubokunu buraxacaq
Futbol
- 31 dekabr, 2025
- 21:29
"Real Madrid"in futbolçusu Kilian Mbappe diz bağından zədə aldığı üçün ən azı 3 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "L'Equipe" qəzeti məlumat yayıb.
Fransalı hücumçu yanvarın 7-dən 11-dək Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək İspaniya Superkubokunu buraxacaq.
Mbappenin 27 yaşı var. 3 iyun 2024-cü ildə hücumçu "Real Madrid" ilə pulsuz transferə imza atıb. O, 2018-2024-cü illərdə "PSJ-də" oynayıb və klubun bütün zamanların ən yaxşı bombardiridir.
Son xəbərlər
22:00
Kəlbəcərdə 32 ildən sonra ilk dəfə Yeni il şənliyi təşkil edilibDaxili siyasət
21:45
İran Prezidenti keçmiş naziri Mərkəzi Bankının sədri təyin edibRegion
21:29
Mbappe zədə səbəbindən İspaniya Superkubokunu buraxacaqFutbol
21:11
Yaponiyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olubDigər ölkələr
20:51
Finlandiya polisi "Fitburq" gəmisini kabelə ziyan vurduğuna görə saxlayıbDigər ölkələr
20:38
Video
"Euronews": Bakı şəhər təhlükəsizliyi sahəsində yeni meyarlar müəyyən edirMedia
20:33
Video
Hövsanda quyuya yıxılan şəxs xilas edilibDigər
20:26
Foto
Video
Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alanlardan üçünün vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB-3Hadisə
20:04