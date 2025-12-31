İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Mbappe zədə səbəbindən İspaniya Superkubokunu buraxacaq

    "Real Madrid"in futbolçusu Kilian Mbappe diz bağından zədə aldığı üçün ən azı 3 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "L'Equipe" qəzeti məlumat yayıb.

    Fransalı hücumçu yanvarın 7-dən 11-dək Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək İspaniya Superkubokunu buraxacaq.

    Mbappenin 27 yaşı var. 3 iyun 2024-cü ildə hücumçu "Real Madrid" ilə pulsuz transferə imza atıb. O, 2018-2024-cü illərdə "PSJ-də" oynayıb və klubun bütün zamanların ən yaxşı bombardiridir.

    Мбаппе пропустит Суперкубок Испании из-за травмы

