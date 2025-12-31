Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мбаппе пропустит Суперкубок Испании из-за травмы

    Футбол
    • 31 декабря, 2025
    • 19:46
    Мбаппе пропустит Суперкубок Испании из-за травмы

    Футболист испанского "Реала" Килиан Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы связок колена.

    Как передает Report, об этом сообщает газета L'Equipe.

    Французский нападающий пропустит Суперкубок Испании, матчи которого пройдут с 7 по 11 января в Саудовской Аравии.

    Мбаппе 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с "Реалом" на правах свободного агента. С 2018 по 2024 год он выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

    Мбаппе травма Суперкубок Испании

    Последние новости

    20:23

    Disney выплатит $10 млн штрафа по делу о конфиденциальности детей

    Другие страны
    20:11

    Полиция Финляндии задержала судно Fitburg за повреждение кабеля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:58

    Пезешкиан утвердил экс-министра экономики на должность главы ЦБ Ирана

    В регионе
    19:46

    Мбаппе пропустит Суперкубок Испании из-за травмы

    Футбол
    19:34
    Фото

    В Гёйчае один из пострадавших в тяжелом ДТП погиб - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:28

    Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность ударов по Ирану в 2026 году

    Другие страны
    19:19

    На Абшероне 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    19:12

    В Иране проходят крупнейшие акции протеста на фоне инфляции и обвала валюты

    В регионе
    19:03

    В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    Лента новостей