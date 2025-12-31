Мбаппе пропустит Суперкубок Испании из-за травмы
Футбол
- 31 декабря, 2025
- 19:46
Футболист испанского "Реала" Килиан Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы связок колена.
Как передает Report, об этом сообщает газета L'Equipe.
Французский нападающий пропустит Суперкубок Испании, матчи которого пройдут с 7 по 11 января в Саудовской Аравии.
Мбаппе 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с "Реалом" на правах свободного агента. С 2018 по 2024 год он выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба.
Последние новости
20:23
Disney выплатит $10 млн штрафа по делу о конфиденциальности детейДругие страны
20:11
Полиция Финляндии задержала судно Fitburg за повреждение кабеля - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:58
Пезешкиан утвердил экс-министра экономики на должность главы ЦБ ИранаВ регионе
19:46
Мбаппе пропустит Суперкубок Испании из-за травмыФутбол
19:34
Фото
В Гёйчае один из пострадавших в тяжелом ДТП погиб - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:28
Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность ударов по Ирану в 2026 годуДругие страны
19:19
На Абшероне 34-летний мужчина умер от отравления угарным газомПроисшествия
19:12
В Иране проходят крупнейшие акции протеста на фоне инфляции и обвала валютыВ регионе
19:03