    Исфахан подвергся воздушной атаке, есть погибшие

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 18:39
    Исфахан подвергся воздушной атаке, есть погибшие

    Город Исфахан в Иране подвергся воздушной атаке.

    Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство IRNA.

    Сообщается, что в результате атак США и Израиля погибли два человека.

    Отмечается, что после марша, организованного по случаю "Международного дня Кудса", был обстрелян торговый объект, два жителя Исфахана погибли, число раненых уточняется.

    İsfahan hava hücumuna məruz qalıb, ölənlər var
    Isfahan hit by airstrike, casualties reported
