Исфахан подвергся воздушной атаке, есть погибшие
В регионе
- 13 марта, 2026
- 18:39
Город Исфахан в Иране подвергся воздушной атаке.
Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство IRNA.
Сообщается, что в результате атак США и Израиля погибли два человека.
Отмечается, что после марша, организованного по случаю "Международного дня Кудса", был обстрелян торговый объект, два жителя Исфахана погибли, число раненых уточняется.
