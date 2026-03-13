Исфахан подвергся воздушной атаке, есть погибшие

Город Исфахан в Иране подвергся воздушной атаке.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство IRNA.

Сообщается, что в результате атак США и Израиля погибли два человека.

Отмечается, что после марша, организованного по случаю "Международного дня Кудса", был обстрелян торговый объект, два жителя Исфахана погибли, число раненых уточняется.