Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Земли под строительство аэропортов включили в перечень изымаемых для госнужд

    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 18:36
    Земли под строительство аэропортов включили в перечень изымаемых для госнужд

    В Азербайджане земли для строительства и расширения аэропортов включены в перечень объектов, изымаемых для государственных нужд.

    Как сообщает Report, это стало возможным благодаря утверждению президентом Ильхамом Алиевым изменений в Гражданский кодекс и закон "О приобретении земель для государственных нужд".

    Поправки позволяют изымать земельные участки для строительства новых морских портов, аэропортов и аэродромов, а также расширения их территорий. Это необходимо для повышения безопасности полетов, создания защитных зон и строительства или расширения взлетно-посадочных полос.

    Ильхам Алиев
    Hava limanlarının inşası üçün torpaqların alınması dövlət ehtiyacları siyahısına daxil edilib
    Lands for airport construction added to list of properties expropriated for state needs
    Ты - Король

    Последние новости

    19:02

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 17 марта

    Внутренняя политика
    18:58

    Али Асадов и Мурат Курум обсудили климатическую повестку в Баку

    Внешняя политика
    18:56

    Израиль сообщил о масштабных ударах по инфраструктуре Ирана и "Хезболлах"

    Другие страны
    18:53
    Фото

    Делегация ANAMA провела встречи с рядом компаний в Китае

    Внешняя политика
    18:39

    Исфахан подвергся воздушной атаке, есть погибшие

    В регионе
    18:36

    Земли под строительство аэропортов включили в перечень изымаемых для госнужд

    Внутренняя политика
    18:32

    Президент утвердил штрафы за продажу электронных сигарет: до 5 тыс. манатов

    Внутренняя политика
    18:29

    Все члены экипажа американского KC-135 признаны погибшими - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    18:25

    В Баку прошел второй день Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей