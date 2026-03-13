Земли под строительство аэропортов включили в перечень изымаемых для госнужд
Внутренняя политика
- 13 марта, 2026
- 18:36
В Азербайджане земли для строительства и расширения аэропортов включены в перечень объектов, изымаемых для государственных нужд.
Как сообщает Report, это стало возможным благодаря утверждению президентом Ильхамом Алиевым изменений в Гражданский кодекс и закон "О приобретении земель для государственных нужд".
Поправки позволяют изымать земельные участки для строительства новых морских портов, аэропортов и аэродромов, а также расширения их территорий. Это необходимо для повышения безопасности полетов, создания защитных зон и строительства или расширения взлетно-посадочных полос.
Последние новости
19:02
Милли Меджлис проведет очередное заседание 17 мартаВнутренняя политика
18:58
Али Асадов и Мурат Курум обсудили климатическую повестку в БакуВнешняя политика
18:56
Израиль сообщил о масштабных ударах по инфраструктуре Ирана и "Хезболлах"Другие страны
18:53
Фото
Делегация ANAMA провела встречи с рядом компаний в КитаеВнешняя политика
18:39
Исфахан подвергся воздушной атаке, есть погибшиеВ регионе
18:36
Земли под строительство аэропортов включили в перечень изымаемых для госнуждВнутренняя политика
18:32
Президент утвердил штрафы за продажу электронных сигарет: до 5 тыс. манатовВнутренняя политика
18:29
Все члены экипажа американского KC-135 признаны погибшими - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
18:25