Земли под строительство аэропортов включили в перечень изымаемых для госнужд

В Азербайджане земли для строительства и расширения аэропортов включены в перечень объектов, изымаемых для государственных нужд.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря утверждению президентом Ильхамом Алиевым изменений в Гражданский кодекс и закон "О приобретении земель для государственных нужд".

Поправки позволяют изымать земельные участки для строительства новых морских портов, аэропортов и аэродромов, а также расширения их территорий. Это необходимо для повышения безопасности полетов, создания защитных зон и строительства или расширения взлетно-посадочных полос.