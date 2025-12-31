İran Prezidenti keçmiş naziri Mərkəzi Bankının sədri təyin edib
Region
- 31 dekabr, 2025
- 21:45
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian keçmiş iqtisadiyyat və maliyyə naziri Abdolnasser Hemmatinin Mərkəzi Bankının yeni sədri təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə fərman İran prezidentinin saytında yerləşdirilib.
Sərəncamda deyilir: "İqtisadi artımın dəstəklənməsi, milli valyutanın dəyərinin qorunub saxlanılması və artırılması, sosial ədalətə nail olmaq üçün valyuta bazarının təşkilinə və idarə olunmasına, balanssızlıqların aradan qaldırılmasına, likvidlik artımına nəzarətə xüsusi və maksimum diqqət yetirməyinizi gözləyirəm".
Hemmati beş il müddətinə İran Mərkəzi Bankının rəhbəri təyin edilib.
Son xəbərlər
22:00
Kəlbəcərdə 32 ildən sonra ilk dəfə Yeni il şənliyi təşkil edilibDaxili siyasət
21:45
İran Prezidenti keçmiş naziri Mərkəzi Bankının sədri təyin edibRegion
21:29
Mbappe zədə səbəbindən İspaniya Superkubokunu buraxacaqFutbol
21:11
Yaponiyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olubDigər ölkələr
20:51
Finlandiya polisi "Fitburq" gəmisini kabelə ziyan vurduğuna görə saxlayıbDigər ölkələr
20:38
Video
"Euronews": Bakı şəhər təhlükəsizliyi sahəsində yeni meyarlar müəyyən edirMedia
20:33
Video
Hövsanda quyuya yıxılan şəxs xilas edilibDigər
20:26
Foto
Video
Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alanlardan üçünün vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB-3Hadisə
20:04