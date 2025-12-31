Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 31 декабря, 2025
    • 19:58
    Пезешкиан утвердил экс-министра экономики на должность главы ЦБ Ирана

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о назначении новым главой Центрального банка исламской республики экс-министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати.

    Как передает Report, соответствующий указ размещен на сайте иранского президента.

    "Я ожидаю от вас особого и максимального внимания к организации и управлению валютным рынком, ликвидации дисбалансов и контролю роста ликвидности с целью поддержки экономического роста, сохранения и повышения стоимости национальной валюты, а также достижения социальной справедливости", - говорится в указе.

    Отмечается, что Хеммати назначен на должность председателя ЦБ Ирана сроком на пять лет.

    Напомним, что 29 декабря в центре Тегерана прошли протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. В тот же день в отставку подал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.

    Протесты из-за обвала валюты и инфляции в Иране продолжаются по сей день.

