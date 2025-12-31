İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kəlbəcərdə 32 ildən sonra ilk dəfə Yeni il şənliyi təşkil edilib

    Daxili siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 22:00
    Kəlbəcərdə 32 ildən sonra ilk dəfə Yeni il şənliyi təşkil edilib

    Kəlbəcər rayonu işğaldan azad edildikdən sonra ilk dəfə olaraq 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə bayram tədbiri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi və Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir rayon ərazisində yaşayan ailələr və uşaqlar üçün bayram əhval-ruhiyyəsinin yaradılmasına, həmrəyliyin və birlik hissinin gücləndirilməsinə xidmət edib.

    Tədbir çərçivəsində şəhərin birinci yaşayış məhəlləsində yolka ağacı bəzədilib, Şaxta baba və Qar qız uşaqlara hədiyyələr təqdim ediblər. Musiqi sədaları altında davam edən bayram şənliyi uşaqlara böyük sevinc hissi yaşadıb. Tədbirdə iştirak edə bilməyən uşaqlar isə Şaxta baba tərəfindən evlərində ziyarət olunub, onlara bayram hədiyyələri çatdırılıb.

    Kəlbəcər Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü yeni il
    В Кяльбаджаре впервые за 32 года организован новогодний праздник

    Son xəbərlər

    22:39

    Uitkoff Ukrayna və Aİ rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparıb

    Digər ölkələr
    22:26
    Foto

    İşğaldan azad olunan ərazilərdə Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb

    Digər
    22:08

    BƏƏ Yəməndəki hava limanından hərbçilərini çıxarmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    22:00
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 ildən sonra ilk dəfə Yeni il şənliyi təşkil edilib

    Daxili siyasət
    21:45

    İran Prezidenti keçmiş naziri Mərkəzi Bankının sədri təyin edib

    Region
    21:29

    Mbappe zədə səbəbindən İspaniya Superkubokunu buraxacaq

    Futbol
    21:11

    Yaponiyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    20:51

    Finlandiya polisi "Fitburq" gəmisini kabelə ziyan vurduğuna görə saxlayıb

    Digər ölkələr
    20:38
    Video

    "Euronews": Bakı şəhər təhlükəsizliyi sahəsində yeni meyarlar müəyyən edir

    Media
    Bütün Xəbər Lenti