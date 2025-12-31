В Кяльбаджаре впервые за 32 года организован новогодний праздник

В Кяльбаджарском районе Азербайджана впервые после освобождения от оккупации было проведено праздничное мероприятие по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, торжество было организовано совместно Специальным представительством президента Азербайджана и Службой восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.

В рамках мероприятия в жилом квартале была установлена новогодняя елка, а также организована музыкальная программа. Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки.

Мероприятие было направлено на создание праздничного настроения у семей и детей, проживающих на территории данного района, а также укрепление духа солидарности и единства.