    В Кяльбаджаре впервые за 32 года организован новогодний праздник

    Внутренняя политика
    • 31 декабря, 2025
    • 22:13
    В Кяльбаджаре впервые за 32 года организован новогодний праздник

    В Кяльбаджарском районе Азербайджана впервые после освобождения от оккупации было проведено праздничное мероприятие по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    Как сообщает Report, торжество было организовано совместно Специальным представительством президента Азербайджана и Службой восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.

    В рамках мероприятия в жилом квартале была установлена новогодняя елка, а также организована музыкальная программа. Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки.

    Мероприятие было направлено на создание праздничного настроения у семей и детей, проживающих на территории данного района, а также укрепление духа солидарности и единства.

    Новый год День солидарности азербайджанцев мира Кяльбаджарский район праздник
    Фото
