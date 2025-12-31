В Кяльбаджаре впервые за 32 года организован новогодний праздник
Внутренняя политика
- 31 декабря, 2025
- 22:13
В Кяльбаджарском районе Азербайджана впервые после освобождения от оккупации было проведено праздничное мероприятие по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Report, торжество было организовано совместно Специальным представительством президента Азербайджана и Службой восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.
В рамках мероприятия в жилом квартале была установлена новогодняя елка, а также организована музыкальная программа. Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки.
Мероприятие было направлено на создание праздничного настроения у семей и детей, проживающих на территории данного района, а также укрепление духа солидарности и единства.
Последние новости
23:33
США готовы поддержать мирные усилия Камбоджи и ТаиландаДругие страны
23:16
Умеров: На встрече 3 января в Украине ожидается участие представителей более 10 странДругие страны
22:50
Фото
В Ханкенди прошла ярмарка "Зимняя сказка" ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому годуВнутренняя политика
22:34
Минэкономики: Грузия планирует заключить соглашение о свободной торговле с СербиейВ регионе
22:13
Фото
В Кяльбаджаре впервые за 32 года организован новогодний праздникВнутренняя политика
21:57
Уиткофф сообщил о проведении консультаций с представителями Украины и евротройкиДругие страны
21:46
Орбан: США в 2026 году могут заключить с РФ соглашение о мире без ЕСДругие страны
21:24
СМИ: Состояние Трампа и его семьи за 15 месяцев выросло примерно на 70%Другие страны
21:08