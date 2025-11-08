İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    ABŞ-də təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 08:09
    ABŞ-də təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    "UPS" şirkətinə məxsus yük təyyarəsinin Kentaki ştatının Luisvill şəhərindəki Məhəmməd Əli adına Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığında qəzaya uğraması nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub.

    Report-un məlumatına görə, bu barədə Luisvill meri Kreyq Qrinberq "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Axşam qəza yerində daha bir qurban aşkar edilib. Beləliklə, ölənlərin sayı 14-ə çatıb", - deyə o yazıb.

    ABŞ Luisvill Təyyarə qəzası
    Число жертв крушения самолета UPS в США достигло 14

    Son xəbərlər

    08:09

    ABŞ-də təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Digər ölkələr
    07:57

    Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    07:51
    Foto

    Vaşinqtonda Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Digər ölkələr
    07:39

    Melaniya Tramp "Fox News"un "İlin vətənpərvəri" mükafatına layiq görülüb

    Digər ölkələr
    07:13
    Foto

    Nyu-York göydələnləri Azərbaycan bayrağı ilə işıqlandırılıb

    Digər ölkələr
    06:53

    Donald Tramp Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsi ilə sammitin nəticələrini paylaşıb

    Digər ölkələr
    06:17

    "Politico": Trampın ofisi ƏƏYP üzrə müavinətlərin ödənilməsi barədə qərar üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    05:52
    Foto
    Video

    Nyu-Yorkda Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası davam edir

    Digər ölkələr
    05:22

    Meksika İran kəşfiyyatının İsrail səfirinə qarşı sui-qəsd cəhdi xəbərlərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti