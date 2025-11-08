ABŞ-də təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb
Digər ölkələr
- 08 noyabr, 2025
- 08:09
"UPS" şirkətinə məxsus yük təyyarəsinin Kentaki ştatının Luisvill şəhərindəki Məhəmməd Əli adına Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığında qəzaya uğraması nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub.
Report-un məlumatına görə, bu barədə Luisvill meri Kreyq Qrinberq "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Axşam qəza yerində daha bir qurban aşkar edilib. Beləliklə, ölənlərin sayı 14-ə çatıb", - deyə o yazıb.
05:22