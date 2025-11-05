ABŞ-də yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2025
- 03:17
"McDonnell Douglas MD-11" yük təyyarəsi ABŞ-nin Kentukki ştatının Luisvill Hava Limanı yaxınlığında qalxış zamanı qəzaya uğrayıb.
"Report" bu barədə "ABC" telekanalına istinadən xəbər verir.
Sosial şəbəkələrdə ehtimal olunan hadisə yerindən görüntülər paylaşılır. Belə ki, N259UP bort nömrəli təyyarənin "UPS" şirkətinə məxsus olduğu iddia edilir.
Hazırda xəsarət alanlar və ya həlak olanlar barədə məlumat yoxdur, hadisə yerində güclü yanğın baş verib.
