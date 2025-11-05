В США потерпел крушение грузовой самолет
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 03:14
Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение во время взлета из Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал ABC.
В соцсетях публикуются кадры, предположительно, с места инцидента. Так, судно с бортовым номером N259UP принадлежал компании UPS, указывает CNN.
К настоящему информации о пострадавших или погибших нет, на месте происшествия вспыхнул сильный пожар.
Последние новости
03:39
В ООН рассказали о борьбе Азербайджана со всеми формами дискриминацииВнешняя политика
03:21
Пентагон: США должны сдерживать одновременно несколько ядерных державДругие страны
03:14
Фото
Видео
В США потерпел крушение грузовой самолетДругие страны
02:53
Глава Госкомитета: Продвигать азербайджанскую культуру следует четкими PR-механизмамиДиаспора
02:18
СМИ: КНДР направит в РФ тысячи бойцовДругие страны
02:02
В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапаФутбол
01:33
США проведут плановое испытание МБР "Минитмен-3"Другие страны
01:09
Фото
Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Алжира глобальную повесткуВнешняя политика
00:46