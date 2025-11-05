Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В США потерпел крушение грузовой самолет

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 03:14
    В США потерпел крушение грузовой самолет

    Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение во время взлета из Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал ABC.

    В соцсетях публикуются кадры, предположительно, с места инцидента. Так, судно с бортовым номером N259UP принадлежал компании UPS, указывает CNN.

    К настоящему информации о пострадавших или погибших нет, на месте происшествия вспыхнул сильный пожар.

    крушение самолета США Кентукки
    ABŞ-də yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Последние новости

    03:39

    В ООН рассказали о борьбе Азербайджана со всеми формами дискриминации

    Внешняя политика
    03:21

    Пентагон: США должны сдерживать одновременно несколько ядерных держав

    Другие страны
    03:14
    Фото
    Видео

    В США потерпел крушение грузовой самолет

    Другие страны
    02:53

    Глава Госкомитета: Продвигать азербайджанскую культуру следует четкими PR-механизмами

    Диаспора
    02:18

    СМИ: КНДР направит в РФ тысячи бойцов

    Другие страны
    02:02

    В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапа

    Футбол
    01:33

    США проведут плановое испытание МБР "Минитмен-3"

    Другие страны
    01:09
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Алжира глобальную повестку

    Внешняя политика
    00:46

    Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

    Финансы
    Лента новостей