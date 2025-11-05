В США потерпел крушение грузовой самолет

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение во время взлета из Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал ABC.

В соцсетях публикуются кадры, предположительно, с места инцидента. Так, судно с бортовым номером N259UP принадлежал компании UPS, указывает CNN.

К настоящему информации о пострадавших или погибших нет, на месте происшествия вспыхнул сильный пожар.