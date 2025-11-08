Число жертв крушения самолета UPS в США достигло 14

По меньшей мере 14 человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки).

Как передает Report, об этом сообщил мэр Луисвилла Крейг Гринберг в X.

"Вечером на месте крушения была обнаружена еще одна жертва. Таким образом, число погибших достигло 14", - написал он.