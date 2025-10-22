Xudat şəhərinin Baş planı təsdiq edilib
Daxili siyasət
- 22 oktyabr, 2025
- 10:09
Xudat şəhərinin 2042-ci ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
