    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:09
    Xudat şəhərinin Baş planı təsdiq edilib

    Xudat şəhərinin 2042-ci ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Утвержден Генплан города Худат
    Azerbaijan approves master plan of Khudat city

