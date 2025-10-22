Утвержден Генплан города Худат
Внутренняя политика
- 22 октября, 2025
- 10:18
Утвержден Генеральный план развития города Худат до 2042 года.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
