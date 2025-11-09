Prezident: Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır
Daxili siyasət
- 09 noyabr, 2025
- 10:13
Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə rəsmi sosial şəbəkə hesablarındakı paylaşımında bildirlib.
"Eşq olsun, Azərbaycan bayrağına!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
Prezident: Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır
Son xəbərlər
10:34
Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edibDaxili siyasət
10:13
Video
Prezident: Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanırDaxili siyasət
10:06
İsrail səfirliyi: Azərbaycan bayrağı daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansınXarici siyasət
10:04
Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:00
Təhlil
Diqqət bayrağa! Azərbaycanın Bayraq Günü və Türkiyənin ilk siyasi dəstəyinin başladığı tarixAnalitika
09:56
"Zəfər turu"nda bu gün Azərbaycan derbisi keçiriləcəkFutbol
09:35
VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün 6 növdə mübarizə aparacaqlarKomanda
09:33
Video
Prezident İlham Əliyev hərbi paradla bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
09:23