İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Prezident: Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 10:13
    Prezident: Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır
    İlham Əliyev

    Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə rəsmi sosial şəbəkə hesablarındakı paylaşımında bildirlib.

    "Eşq olsun, Azərbaycan bayrağına!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

    Prezident: Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır

    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Azərbaycan bayraq
    Video
    Ильхама Алиев: Сегодня в каждом уголке Азербайджана развевается Государственный флаг

    Son xəbərlər

    10:34

    Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    10:13
    Video

    Prezident: Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır

    Daxili siyasət
    10:06

    İsrail səfirliyi: Azərbaycan bayrağı daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın

    Xarici siyasət
    10:04

    Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:00
    Təhlil

    Diqqət bayrağa! Azərbaycanın Bayraq Günü və Türkiyənin ilk siyasi dəstəyinin başladığı tarix

    Analitika
    09:56

    "Zəfər turu"nda bu gün Azərbaycan derbisi keçiriləcək

    Futbol
    09:35

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün 6 növdə mübarizə aparacaqlar

    Komanda
    09:33
    Video

    Prezident İlham Əliyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:23

    Mikayıl Cabbarov: Üçrəngli bayrağımız qürur mənbəyimizdir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti