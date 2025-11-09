Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев: Сегодня в каждом уголке Азербайджана развевается Государственный флаг

    Ильхам Алиев: Сегодня в каждом уголке Азербайджана развевается Государственный флаг
    Ильхам Алиев

    Сегодня в каждом уголке Азербайджана развевается Государственный флаг.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X.

    "Да здравствует азербайджанский флаг!", - говорится в сообщении.

    Prezident: Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır

    Лента новостей