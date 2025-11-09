Ильхам Алиев: Сегодня в каждом уголке Азербайджана развевается Государственный флаг
Внутренняя политика
- 09 ноября, 2025
- 10:14
Сегодня в каждом уголке Азербайджана развевается Государственный флаг.
Как передает Report, об этом говорится в публикации президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X.
"Да здравствует азербайджанский флаг!", - говорится в сообщении.
