    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 13:02
    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin digər rəhbər heyəti 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü ərəfəsində Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 20 Yanvar şəhidlərinin məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb, Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda etmiş vətəndaşların xatirəsi hörmət və ehtiramla yad olunub.

    20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü Müdafiə Nazirliyi Qara Yanvar Zakir Həsənov Şəhidlər xiyabanı
    Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидов
    Defense Ministry's leadership visits Alley of Martyrs

