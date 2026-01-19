Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный январь
    Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 13:05
    Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидов

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили Аллею шехидов в преддверии 20 января - Дня всенародной скорби.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    "Была почтена светлая память наших сограждан, ставших шехидами во имя свободы и независимости нашей Родины, возложены цветы к их могилам", - отметили в ведомстве.

    Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидов

