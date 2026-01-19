Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили Аллею шехидов в преддверии 20 января - Дня всенародной скорби.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

"Была почтена светлая память наших сограждан, ставших шехидами во имя свободы и независимости нашей Родины, возложены цветы к их могилам", - отметили в ведомстве.